Tú también podrías recibir $1,400 dólares por persona en un nuevo cheque de estímulo

(NOTICIAS YA).-Todavía estás a tiempo de solicitar un tercer cheque de estímulo con valor de $1,400 dólares por persona. Es decir que una pareja casada con dos hijos pudiera recibir hasta $5,600.

En esta ocasión las familias recibirán el pago por cada dependiente sin importar su edad, recordemos que anteriormente solo se podía registrar a los menores de 17 años.

Todos aquellos contribuyentes que no hayan recibido el pago o a los que aún se les adeude dinero adicional al recibido inicialmente podrían solicitar hasta el 18 de abril, un crédito fiscal en su declaración anual de la renta federal 2021.

Los pagos fueron calculados el año pasado de acuerdo a la última declaración de impuestos federal archivada por el contribuyente, pero si los ingresos de un determinado contribuyente cambiaron durante los últimos 365 días, podría ser acreedor a más dinero.

Incluso hay quienes pueden haberse quedado sin el pago de este estímulo, como por ejemplo aquellos contribuyentes con ingresos tan bajos que no se ven obligados a declarar impuestos, quienes pudieorn no haber recibido el pago ya que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) no tenía su información.

Las personas que ganan menos de $75,000 dólares en ingresos brutos ajustados, los jefes de familia que ganan menos de $112,500 y los matrimonios que ganan menos de $150,000 en el año, pueden recibir el importe total de $1,400 por persona.

Los pagos en esta ronda de estímulo se reducen gradualmente a medida que aumentan los ingresos en un hogar.

Todas las personas que ganan por encima de $80,000 dólares en ingresos brutos ajustados, los jefes de familia que ganan menos de $120,000 y los matrimonios que ganan más de $160,000 en el año, no tienen derecho a recibir este apoyo, independientemente del número de dependientes totales.

Los indocumentados no tienen derecho a recibir este beneficio ya que no cuentan con un número de Seguridad Social. Sin embargo si sus hijos tienen un número de Seguro Social, ellos si tendrían derecho a recibir estos subsidios.

Las personas y familias que añadieron un hijo a sus vidas durante 2021, ya sea por nacimiento, adopción o acogida, podrían recibir dinero adicional. Las familias que añadieron otro tipo de dependiente, como un padre de edad avanzada o un nieto, también pueden ser elegibles.

Para la mayoría de los contribuyentes, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos federales es el 18 de abril, aunque es un día más tarde para los residentes de Maine y Massachusetts. Los contribuyentes que tengan dificultades para cumplir con el plazo pueden solicitar una prórroga automática de seis meses mediante el formulario 4868.