Techo colapsó en grave incendio de El Paso la madrugada de este jueves

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) respondió a un incendio en el este de El Paso ocurrido la madrugada de este jueves.

Elementos del EPFD respondiendo a un "Incendio de Condición 3" en una estructura comercial en la cuadra 11400 de Cedar Oak Dr.

Los Despachadores de Emergencias confirman que el incendio fue grave y los bomberos trabajaron durante la madrugada para apagarlo. Dijeron que el incidente fue en un taller de automóviles/autobuses, y que la llamas hicieron que el techo colapsara.

Cerca de las 2:30 horas informaron que el incendio había sido sofocado, sin heridos:

El Departamento de Bomberos de El Paso tuiteó sobre el incidente:

Condition 3 at Cedar Oak: Fire knocked down. No injuries reported. Incident was at an automotive/bus shop. Structure presents roof collapse. Crews looking for hotspots.

