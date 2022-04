Empleados de organización comunitaria local exigen mejores condiciones de trabajo

(NOTICIAS YA).- CHULA VISTA, Calif. - Cientos de empleados de MAAC Project están descontentos y frustrados por sus condiciones laborales.

Decenas de ellos se manifestaron, el miércoles, frente a las oficinas de la organización comunitaria para exigir aumento salarial y mejores beneficios.

"La verdad [nos sentimos] menospreciados en ese aspecto porque no importa que tanto hagamos para tener la agencia arriba no nos compensan con un buen salario", declaró María Socorro Mora, quien lleva más de 20 años trabajando para la organización.

MAAC Project es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios sociales a bajo costo como: cuidado de niños, educación temprana, vivienda asequible y entre otros.

De acuerdo con el sindicato SEIU Local 221, MAAC recibió $8.8 millones de alivio por la pandemia; y a pesar de una guia del gobierno federal, que sugirió utilizar los fondos para invertir en la fuerza laboral de programas de educación temprana, los empleados dicen que ellos no vieron ningún centavo.

Además, el sindicato que representa a unos 350 empleados de la organizacion, dice que llevan más de seis meses en negociaciones por un nuevo contrato laboral, sin llegar a un acuerdo.

"Este contrato está tardando. Hay mucha gente renunciando porque no tienen como [apoyar] a su familia", dijo Ángel González, otro empleado.

Por su parte, el presidente de MAAC Project, Arnulfo Manriquez dice que aunque sí recibieron fondos durante la pandemia, muchos de los programas que ofrece maac dejaron de recibir apoyo económico.

"Entonces los fondos que recibimos fueron para que no despidieramos a personas. No descansamos a ningun trabajador, no recortamos ningunos beneficios", dijo Manriquez. "Aunque estaban cerrados ciertos programas, estaban trabajando en diferentes aspectos de la organización".

Manriquez agregó que el dinero que recibieron conllevan requisitos sobre como se deben usar y aseguró que siguieron las reglas del gobierno al momento de destinar los fondos.

"Por ejemplo de las escuelas prescolares: unos papás no podían venir a la escuela, les proveíamos iPads y mucho se hacía por zoom; teníamos hotspots para que las familias puedan participar y continuar el trabajo." añadió el presidente de la organización. "Nos (los fondos) ayudaron a continuar los servicios y seguir ayudando a la comunidad".

Por el momento falta que ambas partes lleguen a un punto medio en las negociaciones, pero una vez que eso suceda, los trabajadores deben dar el visto bueno al nuevo contrato laboral.

"Estamos dispuestos a continuar ser líderes en ayudar a la comunidad; a ser líderes en mejor paga a los trabajadores, no solamente a los de MAAC, pero también de afuera." concluyó Manriquez. "Estoy muy orgulloso de lo que tenemos ahorita y estoy muy orgulloso de que cuando lleguemos a un acuerdo, que vamos a estar mucho mejor para nuestros trabajadores".