Entre la vida y la muerte: Mujer resulta gravemente herida al ser atropellada en Carlsbad

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de la Ciudad de Carlsbad recibió una llamada a las 5:06 a.m. sobre un choque entre Melrose Drive y Rancho Santa Fe Road, donde testigos informaron que una persona había sido atropellada por un camión.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a una mujer hispana de 56 años, que había sido golpeada por el conductor de un camión de trabajo Chevy y había sufrido lesiones potencialmente mortales.

El Departamento de Bomberos de Carlsbad brindó asistencia médica en el lugar y transportó a la víctima a un hospital local.

El conductor de la camioneta, un hombre de 40 años, y testigos permanecieron en el lugar para brindar información.

Police Department investigates pedestrian involved traffic collision that occurred early this morning on Melrose Drive at Rancho Santa Fe Road. https://t.co/hFb4wIEhPX pic.twitter.com/eLjvge2lZI

— Carlsbad Police (@CarlsbadPolice) April 14, 2022