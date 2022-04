Hispana sobrevive a balazos mientras dormía

(NOTICIAS YA).-Una joven hispana está viva de milagro, ya que mientras dormía una bala la impactó dentro de su vivienda en Aurora.

Sus padres aterrados por lo ocurrido dicen que la criminalidad en la zona está desbordada, por lo que hacen un llamado a las autoridades.

Cuentan que la joven identificada como Alexa Stephanie estaba durmiendo junto a su abuela cuando de pronto la bala entró a su cuarto y afortunadamente sólo alcanzó a rozar su cabeza.

“Se escucharon, entonces no le tomé tanta importancia porque pensé que era afuera, luego se escucharon más cerca, y ahí fue cuando yo me levanté y corrí al cuarto de mi hija, y ahí es cuando yo la vi a ella llena, bañada en sangre, tocándose su cabeza con sus manos y a la par de ella estaba mi mamá que también le tocaba su cabeza, como para que no le saliera más sangre”, relató Janeth Carmona, madre de la víctima.

La policía local actualmente investiga el caso, pero hasta el momento no han ejecutado ningún arresto o identificado de dónde provenía la bala.

Si tiene información se puede comunicar con ellos al número de Alto al Crimen 720-913-7867

“Sentí como un dolor de cabeza y estaba caliente mi cabeza, y no más sentí como un líquido, no sabía que era sangre, entonces nomás empecé a llorar porque me estaba doliendo la cabeza y nerviosa, y pues no puedo dormir en las noches, me da miedo estar en mi cuarto”, indicó Alexa Stephanie, víctima.