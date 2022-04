Muere delfín varado al tratar de ayudarlo a regresar al mar

De acuerdo a la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Texas, informó que murió un delfín al ser acosado por bañistas.

El delfín estaba vivo, pero varado en la playa de Quintana Beach, en Tx. El pasado domingo 10 de abril, por la tarde, las personas que se encontraban en el lugar empujaron al mamífero de vuelta al mar, e intentaron nadar con el animal enfermo y montarlo.

Finalmente, el delfín quedó nuevamente varado a la orilla del mar y seguía siendo acosado por la gente; en su intento por tratar de ayudarlo a regresar al agua, el delfín murió antes de poder ser salvado por los rescatistas.

La administración de esta organización, pide a la gente que encuentre un delfín varado, lo reporte de inmediato a las autoridades y no lo estresen.

Estar intentando regresarlo al mar pude matar al animal, debido a que ese acoso le causa un fuerte estrés, es peligroso y es considerado ilegal, además de ser castigado con multas o prisión.

“Si un delfín o ballena vivo esta varado en Texas, por favor NO EMPUJE al animal al mar, no intente nadar o interactuar con ellos, no los amontone, e inmediatamente llame al 1-800-9MAMMAL (1-800- 962-6625) para orientación sobre cómo ayudar a apoyar a los animales hasta que lleguen a rescatarlo.