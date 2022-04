¡Salvaje persecución! Hombre roba auto policial y termina arrestado en Chula Vista

(NOTICIAS YA).-Un hombre fue arrestado después de supuestamente robar la camioneta de un oficial de policía de El Cajon fuera de servicio el miércoles por la noche y desatar una persecución a alta velocidad que terminó en Chula Vista.

La persecución comenzó alrededor de las 9 p.m. cuando el hombre robó la camioneta cerca de una tienda 7-Eleven en el área de Magnolia Avenue y Mission Gorge Road en Santee y terminó alrededor de la medianoche cerca del centro comercial de Otay Ranch Town Center en Chula Vista, cuando el sospechoso se estrelló contra un hidrante.

De acuerdo a las autoridades, no pudieron localizar al sospechoso durante horas, hasta que recibieron una llamada para reportar una persona sospechosa que caminaba con una pistola en la cintura y una camioneta estaba con todas las puertas abiertas en un Jack in the Box en Lake en El Cajon.

Al responder a la llamada, se desató una persecución que comenzó en la Interestatal 8 en dirección oeste hasta la Ruta estatal 94 hasta la Ruta estatal 125 en dirección sur, dijo un sargento. El conductor continuó hacia el sur por la carretera de peaje SR-125 y condujo en sentido contrario con velocidades de hasta 100 mph.

Después el hombre chocó contra un hidrante en Chula Vista, salió corriendo de la camioneta pero fue arrestado.

Hasta el momento no hay más detalles de la persecución y el sospechoso no ha sido identificado.