Mujer muere al ser empujada frente a un tren en California

(NOTICIAS YA).-Las autoridades arrestaron a un hombre acusado de causar la muerte de una mujer, al empujarla frente a un tren de carga en el sur de California.

La mujer, quien aún no ha sido identificada, fue atropellada por un tren el lunes por la mañana en la ciudad de Riverside, a unas 55 millas del centro de Los Ángeles, dijo la policía el jueves de acuerdo a un informe de The Associated Press.

La policía de Riverside dijo a través de un comunicado que la mujer y el hombre, identificado como Kevin Errol Lewis, tuvieron una discusión que se volvió violenta junto a las vías del tren.

Durante el altercado, Lewis supuestamente empujó a la mujer con la que estaba saliendo en el camino del tren, lo que ocasionó su muerte.

De acuerdo a las autoridades, encontraron y detuvieron a Lewis, de 41 años, cerca del área. Ahora está en la cárcel sin derecho a fianza bajo sospecha de asesinato y violencia doméstica, y cuenta con varias órdenes de arresto pendientes por robo y violaciones de narcóticos.

El asesinato fue similar a la muerte de Michelle Alyssa Go en la ciudad de Nueva York, en el mes de enero que conmocionó a la ciudad después de que fuera empujada a su muerte frente a un tren subterráneo debajo de Times Square, en un ataque aparentemente no provocado.