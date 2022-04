Retrasan mandato de la vacuna COVID-19 para estudiantes en California

(NOTICIAS YA).-El mandato para que todos los estudiantes de 12 años en adelante se vacunen contra COVID-19 para asistir a clases en California se retrasará hasta al menos julio de 2023, anunciaron el jueves funcionarios de salud estatales.

Cuando el gobernador Gavin Newsom anunció la política en octubre, dijo que no entraría en vigencia hasta que la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizara completamente la vacuna para su uso en niños de 12 años o más. Sin embargo, hasta ahora, las inyecciones se ofrecen a ese grupo de edad sólo en casos de emergencia.

Las vacunas están disponibles para todas las personas mayores de 5 años.

"Para garantizar el tiempo suficiente para la implementación exitosa de los nuevos requisitos de vacunas, California no iniciará el proceso regulatorio para un requisito de vacuna COVID-19 para el año escolar 2022-2023 y, como tal, los requisitos de vacunas no entrarán en vigencia hasta después de la aprobación total de la FDA y no antes del 1 de julio de 2023”, según un comunicado emitido el jueves por el Departamento de Salud Pública de California.

El director de Salud Pública del estado, el Dr. Tomás Aragón, dijo que a pesar de la demora, aún "alienta encarecidamente" a todos los residentes elegibles, incluidos los niños, a que se vacunen.