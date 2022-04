Visita Disneyland California por solo 67 dólares

(NOTICIAS YA).-Disneyland ofrece una oferta especial de boletos de lunes a viernes para los residentes del sur de California.

Los visitantes elegibles pueden experimentar la magia de Disneyland Park o Disney California Adventure Park por solo $67 por día con la compra de un boleto de lunes a viernes de tres días, un parque por día, sujeto a las reservas del parque, anunció el parque temático.

Nighttime spectaculars are coming back to Disneyland Resort! 🎉Celebrate their return with all the delicious eats and sips found in our latest Foodie Guide. https://t.co/e4Uzd6E7nH pic.twitter.com/NUPtDp5n8A

— Disneyland Resort (@Disneyland) April 12, 2022