Los Padres de San Diego presentan sus nuevos refuerzos: “Tienen cuatro patas”

(NOTICIAS YA).-Los Padres de San Diego dieron a conocer a sus nuevos integrantes que conforman el “Paw Squad” o “Escuadrón de 4 Patas” para su temporada 2022 y estarán presentes en el parque para los juegos en casa de los sábados durante toda la temporada.

Se trata de tres golden retrievers: Sunny, Diego y Rookie, que se unen al equipo este año para traer un poco de amor a los fanáticos y los podrás encontrar en el área de Petco Barkyard.

Welcome to your furever home Diego, Sunny and Rookie! 🐶

Meet the Paw Squad: https://t.co/TC7yCCyq9n pic.twitter.com/TIIX732AXp

— San Diego Padres (@Padres) April 16, 2022