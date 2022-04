Mucho trabajo para los preparadores de impuestos en el Valle por ser el último día de declaración tributaria

El último día para presentar su declaración de impuestos es hoy 18 de abril de 2022, es muy importante haber hecho su declaración. El calendario fiscal se llevó a cabo como lo anticipó en un principio el Departamento de Servicios Internos (IRS).

Si ya se le venció el tiempo y aún no lo ha hecho es necesario que lo haga a la brevedad para evitarse problemas con el IRS. Las multas por no presentar la declaración son del 5% sobre los impuestos no pagados cada mes. La multa empieza a acumularse un día después de la fecha límite.

A partir del pasado 24 de enero el IRS empezó a procesar las declaraciones de impuestos y estableció como fecha límite el 18 de abril, tiempo suficiente para reunir toda la información precisa para poder cumplir con esta obligación ciudadana.

Debe saber, que como contribuyente, si no ha presentado su declaración, pude solicitar una extensión para poder presentarla, y tendría como fecha limite hasta el 17 de octubre de este 2022.