Adiós a los viajes con mascarillas: American Airlines, Southwest y otras aerolíneas se pronuncian

(NOTICIAS YA).-Tras dos años de uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, el fallo de una jueza federal de Florida terminó con el mandato impuesto por el gobierno de Joe Biden.

Luego de que se anunciara la decisión, Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines y JetBlue se pronunciaron.

"Dada la naturaleza inesperada de este anuncio, tenga en cuenta que los clientes, los empleados de la aerolínea y los empleados de agencias federales, como la TSA, pueden recibir esta información en diferentes momentos", dijo la Delta Air Lines.

Por su parte United Airlines emitió un comunicado en el que afirma que ya no requerirá el uso de cubrebocas en vuelos nacionales y algunos vuelos internacionales, ya que también dependen de los requisitos de uso de mascarillas en el país de llegada.

Alaska Airlines dijo de manera similar que las mascarillas ahora son opcionales y pidió a los pasajeros que sean considerados.

"Si bien nos complace que esto signifique que muchos de nosotros podemos ver sus rostros sonrientes, entendemos que algunos pueden tener sentimientos encontrados. Recuerden ser amables unos con otros y que usar una máscara mientras viaja sigue siendo una opción", se puede leer en el sitio web de la aerolínea.

American Airlines declaró que ya no requerirán protecciones faciales para sus clientes y tripulación en los aeropuertos de EE.UU. y vuelos nacionales.

Alaska Airlines dijo que algunos de sus pasajeros a los que se les prohibió la entrada a la aerolínea durante la vigencia de la política de mascarillas seguirán teniendo prohibido el acceso a sus aviones.

El uso de mascarillas será opcional en Southwest Airlines según lo anunciaron en su sitio web.

JetBlue comunicó a través de su cuenta de Twitter que no requerirá el uso de cubrebocas para pasajeros y tripulación.

In line with Monday’s federal court ruling and the TSA’s guidance, mask wearing will now be optional on JetBlue within the U.S. While no longer required, customers and crewmembers may continue wearing masks in our terminals and on board our aircraft. More: https://t.co/QmyTfePZMo pic.twitter.com/ZtKngrHQrN

— JetBlue (@JetBlue) April 19, 2022