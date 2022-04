Buscan frenar violencia armada entre jóvenes de Aurora

(NOTICIAS YA).-Desde hace varios meses, miembros del Programa de Prevención de la Violencia Juvenil de Aurora trabajan en un plan para contrarrestar el crimen entre los jóvenes de esa ciudad, donde aseguran la rápida escalada de violencia se está convirtiendo en una crisis de salud pública.

“Estamos en una etapa crítica en este momento dentro de la ciudad de Aurora”, dijo Christina Amparan, quien es directora del Programa de Prevención de la Violencia Juvenil de Aurora, cuyo lanzamiento se realizó en 2021.

“A lo largo de mi carrera trabajando en los sistemas escolares y penales, he visto la necesidad de garantizar que los jóvenes no solo tengan los recursos, sino también el apoyo y los defensores para garantizar que se escuche su voz. Sabemos que para que podamos ver la reducción de la victimización, la delincuencia y los delitos violentos, debemos implementar no solo una estrategia a corto plazo, sino también a largo plazo”, agregó Amparan.

El programa adopta un enfoque de cuatro puntos para remediar el problema. En primer lugar, sugiere un esfuerzo de colaboración para asegurarse de que los grupos comunitarios trabajen juntos para abordar los impactos del comportamiento violento.

En segundo lugar, asigna $500,000 en fondos municipales a la comunidad, brindando a las organizaciones oportunidades para solicitar financiamiento.

El tercer enfoque está en la respuesta a la intervención, lo que implica la contratación de un equipo de especialistas en divulgación.