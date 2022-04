Distritos escolares se preparan para exámenes estatales

(NOTICIAS YA).-

Después de un poco más de dos años de pandemia, entre clases por internet y el regreso de clases presénciales. El examen STAAR o también conocido como los exámenes a fin de curso. Volverán a determinar por ejemplo si un estudiante está listo para avanzar al próximo grado escolar. Es por eso que los distritos escolares se han coordinado con los maestros de las escuelas para dejar a los estudiantes lo más listo posible para estos exámenes.

“La tutoría que proporcionamos es parte del programa estatal de respuesta a la perdida de aprendizaje en el estado y creemos que eso es algo que nos va ayudar a cerrar el aprendizaje perdido no solamente en el paso, no solamente en Texas si no en todo todo Estados Unidos”-Gustavo Reveles

El distrito escolar de socorro también se ha preparado para asegurarse que los estudiantes de sus escuelas estén al nivel académico que requieren las pruebas como el STAAR.

“Nos pusimos enfocados en ayudar a esos estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, y hicimos muchas tutorías, trabajamos en grupos chicos durante las clases y también los sábados. Entonces para nosotros nos sentimos muy bien, tenemos unos maestros increíbles en el distrito de socorro que están muy dedicados a la educación de nuestros estudiantes.”-Lucia Borrego

Los padres de familia dicen que las transición de tener clases por internet a regresar a los estudios presénciales han causado cierto incertidumbre sin embargo no cree que sus hijos tengan problemas con estos exámenes.

“Yo siento que mis hijos están preparados. Me siento bien y pues y pues yo siento que les va ir muy bien.”

“Los han ayudado muy bien, los han ayudado con tutoría, han estado al pendiente de los niños, les dan tutorías y están en un muy buen nivel académico.” - Patricia Avila

-Por Carlos Alvarez