¡Adopta una mascota! Reducen tarifas de adopción a $20 en San Diego

(NOTICIAS YA).-La Sociedad Protectora de Animales de San Diego (SDHS, por sus siglas en inglés), reduce sus tarifas de adopción para todos los animales adultos por tiempo limitado.

Todos los habitantes del condado de San Diego tienen del 20 al 24 de abril de 2022 para adoptar un animal adulto solo por $20, con la excepción del ganado.

Life is better with a best friend, and now is the perfect time to adopt one! Adoption fees are reduced to $20 for adult animals, Apr 20-24! We have over 400 pets ready to give you their unconditional love. Thanks to @Purina for generously sponsoring this adoption promotion! pic.twitter.com/p8w10IOhPK

