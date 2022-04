Cuatro años sin Avicii, ¿De qué murió el DJ sueco?

El mundo de la música electrónica estuvo de luto hace cuatros, al enfrentarse con la sorpresiva muerte del DJ y productor sueco Avicii. Fue un 20 de abril del 2018, cuando la noticia sacudió al mundo y se convertía en una muerte que entre distintas teorías, apuntaba a ser un suicidio.

Tim Bergling, nombre real del DJ, fue encontrado sin vida en su departamento en Omán, solo dos años después de que se retirara de los escenarios para intentar balancear su vida tras librar una batalla en contra del alcohol.

De acuerdo con distintas fuentes, el artista europeo se cortó el cuello con una botella de vino roto, aunque otros dicen que se trató de la muñeca. Aunque su familia nunca dio una causa de muerte oficial, hizo hincapié en que Tim estaba atravesando momentos duros y que su salud mental no era la mejor en ese entonces.

"Realmente luchó con pensamientos sobre el significado de la vida, la felicidad. No podía seguir más. Quería encontrar paz. Tim no fue hecho para la máquina de negocios en las que se estableció. Él era una persona sensible que amaba a sus fans, pero huía de los reflectores", se mencionó en un comunicado tras su muerte.

Fue en el 2016, que Avicii se retiraba para recuperar su vida privada, ya que en el 2012 había pasado 11 días en el hospital debido a una pancreatitis aguda, supuestamente causada por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

"Obviamente esta ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Pero hasta ahora me ha beneficiado tremendamente en términos de mi bienestar. Desde hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como ahora", comentó en aquel momento.