Departamento de Justicia apelará el fallo que eliminó el uso de mascarillas para viajar en EE.UU.

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Justicia ha presentado una apelación para revertir la orden judicial emitida por una jueza de Florida con la que dejó sin efecto el mandato de uso de mascarillas en el transporte público como aviones, trenes y autobuses, según declararon este miércoles oficiales federales citados por The Associated Press.

La noticia llega poco tiempo después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) solicitaran al Departamento de Justicia que interviniera y apelara la decisión tomada esta semana.

CDC continues to recommend that people wear masks in all indoor public transportation settings. See full CDC statement: https://t.co/xY9YcSlSxr

— CDC (@CDCgov) April 20, 2022