Pronóstico de lluvias y relámpagos para San Diego

(NOTICIAS YA).-Tras una semana tranquila, el condado de San Diego espera un sistema de tormenta con posibilidad de relámpagos y posiblemente termine con condiciones de Santa Ana para el domingo, dijeron los meteorólogos.

Este miércoles se registraron temperaturas más frías y cielos parcialmente nublados en San Diego, pero se esperan posibles lluvias para la región e incluso algunas tormentas eléctricas para el jueves por la noche.

Las lluvias ligeras y dispersas pueden continuar durante la noche y hasta el viernes por la mañana, por lo que se pide estar alerta.

Our next weather system will come into the region Thursday night into Friday. Windiest conditions will be Thu. night across the mountains/deserts and Fri. west of the mountains. Light rain and isolated storms and snow above 5,500 feet are also in the forecast! #CAwx pic.twitter.com/PSmzfUOkZf

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) April 20, 2022