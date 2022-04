Ya no son necesarias las máscaras en el aeropuerto Harry Reid de Las Vegas y otros aeropuertos.

“Creo que es maravilloso que ya no se requiera el uso de máscaras en los aeropuertos , ya que las mascarillas no ayudan en nada , no importa lo que digan su uso no ayuda en nada.”

Como la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos ya no aplica un mandato federal de máscaras para el transporte, los funcionarios del Aeropuerto Internacional Harry Reid mediante una reciente publicación a través de su cuenta de twitter informaron que ya no serán necesarios el uso de mascarillas en sus aeropuertos.

Llevar una máscara será ahora opcional dentro de las instalaciones del aeropuerto, según anunció el lunes por la noche la Autoridad Aeroportuaria de Reno-Tahoe. El aeropuerto también señaló que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades siguen recomendando el uso de mascarillas en entornos de transporte.

“Durante los últimos dos años las mutaciones no han empeorado está bajando un poco más por lo que yo he escuchado y por mis amigos la gente últimamente ya no está falleciendo por contagios como sucedió al principio ahora solo están enfermando de algún resfriado.” “La gente debería de regresar a la normalidad, de todas maneras alguien fallece en cualquier a lugar del mundo , pero nunca se sabe , yo solo voy a ir con lo que dios elija para mi, yo creo que deberíamos de regresar a la normalidad.”

No obstante, aerolíneas como American, Delta, United, Southwest y Alaska ya han anunciado que están dejando de exigir máscaras también. Sin embargo, las máscaras podrían seguir siendo necesarias para los viajeros internacionales en función del destino.Uber ya no exigirá mascarillas después de que un juez de Florida anule el mandato de los CDC sobre mascarillas para viajar. A partir del 19 de abril del dos mil veintidós , los pasajeros y conductores no están obligados a usar máscaras cuando utilizan Uber", dijo la compañía de viajes compartidos en su sitio web. Pero CDC todavía recomiendan usar una máscara si tiene ciertos factores de riesgo personales y / o altos niveles de transmisión en su área".

Las compañías aéreas, los aeropuertos y las empresas de transporte tienen la capacidad de exigir máscaras a su discreción. Los viajeros pueden seguir haciendo uso de sus mascarillas si lo desean.