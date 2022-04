El condado de Clark avanza en la regulación de los salones de cannabis.

“Que abran lugares pero privados para ellos para que estén allí, pero en la calle no, en la calle no estoy de acuerdo con eso.”

La Comisión del Condado de Clark realizó una reunión de información pública mientras se acerca a la elaboración de un conjunto de regulaciones sobre el funcionamiento de los salones de consumo de cannabis. Entre los desafíos, mantenerse en sintonía con la Junta de Cumplimiento de Cannabis del estado, que aún tiene que finalizar su conjunto de regulaciones sobre los salones de cannabis desde el nivel estatal.

Las jurisdicciones locales, incluyendo el condado de Clark, pueden establecer directrices que proporcionen más restricciones que los requisitos estatales, incluyendo mayores límites de distancia. También pueden restringir los horarios de los negocios, los tipos de entretenimiento que pueden permitir, determinar la aplicación de la ley y establecer límites en las ubicaciones y el número de salones de consumo, La idea es fusionar los requisitos estatales y locales para la concesión de licencias, y eventualmente abrir salones para fumar hierba en público en las zonas no incorporadas del condado.

“Yo también espero que sea así , que haya lugares para fumarla porque hay niños en lugares públicos igual que uno que trabaja en hoteles y aparte para quienes están buscando trabajo te hacen prueba de drogas y no te quieren agarrar porque piensan que usas drogas.”

“Como madre a mi no me gustaría que hubiera esos lugares pues si de por si hay muchos niños que se salen de su rutina y pues no es bueno se desvagan y quisiera mejor que no hubieran.”