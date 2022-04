Hermano de Michelle Obama demanda a la escuela de sus hijos y alega sesgo racial

(NOTICIAS YA).-El cuñado del expresidente Obama anunció que ha demandado a la escuela de sus hijos por no haberles permitido continuar con sus estudios y tratar de manera injusta a los estudiantes de color.

Craig y Kelly Robinson dijeron haberse sorprendido cuando recibieron la carta en la que les informaban que sus hijos no podrían regresar como estudiantes a la prestigiosa University School of Milwaukee (USM, por sus siglas en inglés).

Cuando fueron expulsados, sus hijos tenían 11 y 9 años respectivamente.

"No podemos continuar nuestra relación con su familia", se leía en la carta de expulsión que les fue enviada al finalizar el año escolar pasado.

Robinson, quien es hermano de la exprimera dama Michelle Obama, explicó que sienten que esto se da en respuesta a las inquietudes que presentaron el y su esposa a los altos mandos escolares.

Explicó que comenzaron a dar retroalimentación a la escuela acerca de sus prácticas de enseñanza, ya que las encontraron preocupantes, especialmente durante el periodo de aprendizaje a distancia.

LEE:Se amplía cobertura médica de Obamacare

La pareja no brindó detalles específicos pero puntualizaron al medio que la manera en que fueron atendidas sus preocupaciones fue lo que no les pareció adecuado.

"Es la manera en que lidiaron con la situación y con el hecho de que no quisieron atender la situación y prefirieron tomar represalias ante nosotros y nuestros hijos", continuó el padre de familia.

Es por eso que la pareja, junto con Kim Motley, su abogada, presentaron una demanda civil este lunes en la que alegan que la escuela actuó para silenciar y tomar represalias contra quienes resultaron afectados e hicieron notorias su preocupación respecto al trato injusto que dan a los alumnos de color y minorías.

La escuela niega las acusaciones, mientras la familia Robinson ahora busca un juicio con jurado para ser compensada por los daños que les causó la decisión tomada por la institución académica.

En respuesta a la demanda, la University School of Milwaukee emitió un comunicado en el que afirman que no comentarán sobre los datos específicos del caso.

"Podemos compartirles que las decisiones tomadas por USM no han tenido nada que ver con las quejas de injusticia o discriminación, vamos a defender vigorosamente a esta escuela frente a esas acusasiones. No podemos y no toleraremos que se le falte al respeto de manera persistente y se tenga un comportamiento acosador hacia nuestros devotos y trabajadores maestros y personal administrativo", se leía en el comunicado.