Novedades de WhatsApp: cómo ocultar tu conexión a contactos específicos

(NOTICIAS YA).- La aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial tiene novedades para sus usuarios.

¡Lo que estabas esperando, podrás ocultar tu conexión a ciertos contactos!

WhatsApp te permitirá ocultar tu última conexión a contactos específicos a través de una nueva función que lanzó en modo beta.

Según el sitio web WABetaInfo hace algunas semanas se liberó una opción en versión beta 22.9.0.70 de WhatsApp iOS para que puedas ocultar tu última conexión a contactos específicos.

Sitios especializados en tecnología y funcionalidades para Android, han estado hablando de esta nueva función desde septiembre del 2021.

¿Cómo funcionaría la nueva opción?

La opción agregada “Mis contactos excepto…” en la sección “Último visto” que debes configurar en la privacidad de la aplicación.

Agregar a esa persona a la lista también impediría que visualice tu estado.

Hasta el momento está en fase beta disponible en Android como en iOS, es posible que en poco tiempo hasta que esté oficialmente disponible en WhatsApp para todos los usuarios.

¿Sabes cómo evitar que una persona vea tus estados?

Te daremos paso a paso un método secreto que te permitirá controlar quienes vean tus estados, es sencillo, practico y seguro. Sigue las siguientes instrucciones:

Ingresa a tu aplicación desde tu dispositivo móvil

Da clic en ajustes

Selecciona cuenta y ve a Privacidad

Busca la opción de Estado

Presiona: Mis contactos, excepto...

Elige al contacto que no quieres que vea tus estados, selecciona el círculo verde

Y como último paso selecciona OK.

Así la personas a las que agregues a la lista no podrán ver tus estados y no sabrán que lo hiciste , pues ya no tendrás que bloquearlo.