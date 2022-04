Polleros dejan a niño de 3 años en medio de la noche en frontera de Santa Teresa

(NOTICIAS YA).-Agentes de la Patrulla Fronteriza hallaron y rescataron a un niño de 3 años que fue abandonado por presuntos "polleros" durante la noche en el área de Santa Teresa, Nuevo México.

El grupo delictivo abandonó al menor de 3 años en la obscuridad de frontera en Santa Teresa y fue localizado sentado junto a la malla fronteriza.

En las tristes imágenes se puede ver al menor sentado junto a la malla fronteriza, envuelto en una chamarra en medio de la oscuridad.

Una agente de la patrulla fronteriza de El Paso compartió el indignante reporte en su cuenta oficial de Twitter:

CHILD ENDANGERMENT! While responding to a call in the #SantaTeresa, NM area, agents encountered a 3-year-old child, ABANDONED! Smugglers have no regard for human life, thankfully our agents located and rescued the toddler. THANK YOU USBP agents for your determination & compassion pic.twitter.com/gebhlygQj8

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) April 18, 2022