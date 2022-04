Autoridades de Douglas detienen a siete personas vinculadas a misterioso crimen

(NOTICIAS YA).- Ayer jueves fueron arrestadas siete personas vinculadas a dos muertes por droga el pasado mes de enero, según informó Fox News.

La Oficina del Sheriff del condado Douglas informó que los detenidos tienen relación con las muertes de Juan King, de 56 años, y Kayla Seymour, de 30 cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 21 de enero, en una casa en la cuadra 7000 de Lionshead Parkway, en la subdivisión de Wildcat Ridge.

Esto, luego que las autoridades recibieran una llamada de emergencia a eso de las 2 a.m. Cuando los oficiales entraron a la vivienda se toparon con los cadáveres en diferentes áreas, reportó 9news.com.

Se espera que las autoridades revelen más información de este caso en las próximas horas.

Police activity. #DCSO executing search warrant on house on Lionshead Pkwy, related to ongoing death investigation case from January. 7 in custody, operation still on going. More info released tomorrow. Please avoid area. pic.twitter.com/KVVm5CD1gg

— DC Sheriff (@dcsheriff) April 22, 2022