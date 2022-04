Oficial de policía de Edinburg recibe premio “Salvando Vidas”

Gran reconocimiento se llevó a cabo por parte del Departamento de Policía de Edinburg, para otorgar al oficial Joaquín García el premio “Salvando Vidas”.

Durante una ceremonia celebrada en las instalaciones de la identidad, Jaime Cavazos residente de la ciudad dijo: "Es un honor y un privilegio estar aquí. Tengo que agradecer a este hombre, las acciones y lo que hizo por mí me salvaron la vida. Si no hubiera sido por él aplicando el torniquete en el momento en que lo fue, no creo que estuviera aquí.”

La historia de este suceso fue el 17 de diciembre de 2021 poco después de las 5:00 pm cuando el oficial Joaquín García llegó a la intersección de McColl Road y Milla 17 1 ⁄2 Road en referencia a un accidente que involucraba una moto.

Se señala que, el oficial vio a Jaime Cavazos, conductor de la motocicleta, gravemente herido, tenía una herida en la pierna derecha, fue entonces que el oficial García aplicó inmediatamente un torniquete a la pierna del Sr. Cavazos para que no perdiera más sangre. Cavazos fue transportado a un hospital donde el médico que lo trataba acreditó las acciones rápidas y heroicas del oficial Joaquín García para salvar la vida de Cavazos.

El Jefe de Policía Jaime Ayala dijo, “Desde que llegué hace 6 meses, he conocido a algunos hombres y mujeres notables, que están dispuestos a servir y hacer lo que sea necesario para cuidar a aquellos en nuestra comunidad en la que entran en contacto", "Oficial García las acciones son las de que se espera de cualquier elemento de policía, evaluar la situación y dejar que su entrenamiento empiece, pero aún se necesita gran corazón y coraje para hacer tareas cuando ves a alguien sufriendo tan mal como lo estaba el Sr. Cavazos. Estoy muy orgulloso de tener el calibre de oficiales, como a Joaquín García, sirviendo en nuestra fuerza policial.”

Cortesía Edinburg PD. Jaime Cavazos