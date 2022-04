Encuentran muertos a dos oligarcas rusos, el mismo día, cercanos a Vladimir Putin

(NOTICIAS YA).- En menos de 24 horas y con 4 horas de diferencia entre un crimen y otro fueron localizados sin vida dos oligarcas rusos.

La información difundida por medios locales es que fueron encontrados muertos con sus respectivas esposas e hijas.

Vladisla Avayev, era vicepresedente del banco de Gazprombank, magnate de gas y uno de los asesores de Vladimir Putin, fue encontrado muerto junto al cuerpo de su esposa embarazada Yelena y su hija María de 13 años.

Los cadáveres fueron descubiertos por la hija mayor en un edificio de departamentos en Universitetsky Prospekt ubicado en la calle Arbolada al suroeste de Moscú, así lo indicó la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Avayev era el vicepresidente del tercer banco más grande de Rusia, mismo que fue sancionado por varios países occidentales tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Former vice-president of Russia's Gazprombank, his wife and daughter found shot dead in Moscow.

Preliminary investigation believes that 50-year-old Vladislav Avayev killed his wife and 13-year-old daughter, and later committed suicide. pic.twitter.com/EwzWqE0r7h

— Free Ukraine (@Mihoflowersy) April 18, 2022