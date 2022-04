Se le acaba el tiempo a Melissa Lucio su ejecución es inminente

(NOTICIAS YA).- Melissa Lucio es la única hispana de origen mexicano condenada a muerte en Texas desde que restableció en 1976.

Manifestaciones de apoyo a Melissa

Ayer se manifestaron en varios puntos del país para crear conciencia sobre el caso.

En las siguientes ciudades:

Todas de forma pacífica para mostrar el apoyo al caso.

Durante las manifestaciones se recaudaron firmas para enviarlas a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas y al gobernador Greg Abbott, las cuales serán presentadas este lunes para evitar la ejecución.

Una de las figuras públicas que manifestó su apoyo al caso fue Kim Kardashian.

Esto mediante un mensaje de apoyo en sus redes sociales.

So heartbreaking to read this letter from Melissa Lucio’s children begging for the state not to kill their mother. There are so many unresolved questions surrounding this case and the evidence that was used to convict her. pic.twitter.com/SjEtsfmZeq

— Kim Kardashian (@KimKardashian) April 7, 2022