Captan en VIDEO a sujeto armado asomándose a casas y autos

(NOTICIAS YA).- Las autoridades del Condado Weld están solicitando la ayuda de la ciudadanía para identificar a un sujeto armado que fue captado en video acercándose peligrosamente a las casas de la zona.

La Oficina del Alguacil local informó que el domingo acudió a una casa ubicada en Weld County Road 398, al este de Keenesburg, en atención al reporte de un sujeto que estaba revisando cuáles vehículos habían quedado abiertos.

Después de revisar las cámaras de seguridad, los residentes se percataron de que el hombre también había estado en su porche trasero, desde donde miró hacia adentro por las ventanas, indicó KDVR.

WCSO is seeking help from the public IDing a man who trespassed two vehicles and peered into a Keenesburg home while armed with a firearm.

If you recognize this man, call Deputy Fischer at (970) 400-4101. pic.twitter.com/KT7q9Ox6PI

— Weld County Sheriff (@WeldSheriff) April 25, 2022