Donald Trump se burla de gobierno de AMLO, desde México ya hubo respuesta

(NOTICIAS YA).-El expresidente Donald Trump aseguró haber amenazado al gobierno mexicano que encabeza el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que desplegara 28 mil soldados a la frontera para contener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, la declaración fue realizada durante un mitin en el estado de Ohio el pasado sábado.

El político y empresario afirmó que en un principio el máximo representante de la delegación mexicana se negó a la petición, sin embargo luego de que amagara con imponer un 25% de aranceles a las importaciones desde territorio mexicano, este accedió.

“Me miró y me dijo: ‘¡Sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en México‘! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!'”, aseguró Trump.

El mitin representó un acto de precampaña presidencial por parte de multimillonario, durante el cual se dio tiempo para criticar al presidente Joe Biden y su determinación de suspender la política del Título 42.

Además aseguró que el despliegue de soldados mexicanos a la frontera representó fundamental en las tareas de protección fronteriza emprendidas por su gobierno.

Por otro lado quiso suavizar las tensiones que sus declaraciones podrían traer a su relación con el presidente mexicano, al compartir que le cae bien a pesar de tener una clara visión socialista para gobernar.

“Es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”, compartió durante su participación.