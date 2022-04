Primer paso: San Diego prohíbe la venta de productos de tabaco con sabor

(NOTICIAS YA).-La ciudad de San Diego da un paso importante para prohibir la venta de productos de tabaco y nicotina con sabor.

El concejo municipal de San Diego votó 7-2 a favor de la Ley SAAFE, que se enfoca en poner fin a la venta de productos de tabaco con sabor y acabar con la adicción de los adolescentes a los cigarrillos electrónicos con sabor.

El tema volverá a presentarse ante el consejo en 30 días, luego pasará al escritorio del alcalde Todd Gloria para su aprobación. Si el alcalde lo firma, la prohibición entrará en vigencia el 1 de enero de 2023.

“Aplaudimos y agradecemos al concejo municipal, en particular a los concejales Marni von Wilpert y Jen Campbell, por su liderazgo excepcional para mantener a los jóvenes seguros y saludables al eliminar definitivamente los cigarrillos con menta y los vaporizadores con sabor a caramelo de nuestros estantes minoristas locales”, dijo la coalición de San Diegans vs. Big Tobacco.

San Diego es el último en unirse a la creciente lista de más de 100 ciudades y condados de California, incluidos San Francisco, San José, Sacramento y Long Beach, que están tomando medidas enérgicas contra la venta de productos de tabaco con sabor.

La campaña San Diegans vs. Big Tobacco, en colaboración con Campaign for Tobacco-Free Kids, una organización sin fines de lucro, “se enorgullece enormemente de asociarse con las muchas organizaciones e individuos que han estado encabezando el esfuerzo para proteger a los habitantes de San Diegan de los productos de nicotina con sabor peligrosos y adictivos, ”.

Los datos más recientes muestran que más de 2 millones de niños usaron cigarrillos electrónicos en 2021, según la Encuesta Nacional de Tabaco para Jóvenes de 2021, y el 85 % de ellos usa productos de tabaco con sabor. A nivel local, uno de cada cuatro estudiantes de secundaria de San Diego usa cigarrillos electrónicos.