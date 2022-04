Revés para Joe Biden; juez federal bloquea la terminación del Título 42 en la frontera

(NOTICIAS YA).-Un juez federal impidió temporalmente que el gobierno de Joe Biden ponga fin a la política "Título 42", una restricción pandémica implementada durante el gobierno del expresidente Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, según un expediente judicial de este lunes.

El fin de esta restricción estaba programado para el 23 de mayo, por lo que hasta el momento las autoridades fronterizas continuaban rechazando migrantes en los puertos de entrada de la frontera con México.

Es poco probable que la decisión del lunes cambie la situación en el terreno, dado que la autoridad de salud pública permanece en su lugar, pero puede afectar los planes de la administración.

Más de 20 estados habían pedido a la corte que impidiera que la administración Biden terminara con el Título 42, por lo que la semana pasada pidieron a la corte que interviniera de inmediato. El Departamento de Justicia, en respuesta, le dijo al tribunal que debería denegar la solicitud.

“El tribunal discutió la Moción de Orden de Restricción Temporal presentada por los demandantes. Por las razones expuestas en el expediente, el tribunal anunció su intención de conceder la moción. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la orden de restricción temporal e intentarán llegar a un acuerdo”, se lee en el documento.

BREAKING: I am so proud of the lawyers from our office who just got a Temporary Restraining Order to keep Title 42 in place. We will continue to fight the Biden administration's open border policies.

— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) April 25, 2022