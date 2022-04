Twitter anuncia que logró un acuerdo y será vendido a Elon Musk

(NOTICIAS YA).-Twitter aceptó ser comprado por Elon Musk, en un acuerdo valorado en alrededor de $44,000 millones de dólares, informó la red social este lunes.

El acuerdo culmina con semanas de especulaciones y declaraciones en las que el CEO de Tesla y SpaceX estuvo muy activo en la conversación, luego de convertirse en uno de los mayores accionistas de Twitter, donde incluso rechazó un lugar en la junta directiva, para posteriormente ofrecer comprar la compañía.

Musk afirma que la plataforma debe ser una que permita y defienda la libertad de expresión, por eso busca transformarla en una compañía privada en la que los usuarios puedan confiar.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022