Bad Bunny protagonizará una película de Marvel

¡No leíste mal! Como lo dice el título de esta nota, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, será un miembro del team Marvel y protagonizará la siguiente entrega de su universo en una película que se estrenará el próximo 12 de enero del 2024.

La estrella del género urbano, debutará en el mundo de los superhéroes para interpretar a un personaje de los comics del hombre araña de procedencia latinoamericana llamado Juan Carlos Estrada Sánchez, conocido como "El Muerto".

"El Muerto" es un luchador cuyos poderes se transmiten de generación en generación gracias a una máscara y que le da entre otras cosas, habilidades y fuerza sobrehumana. En anteriores narraciones de las historias, "El Muerto" se ha subido al ring con el "trepamuros" pero también han sido aliados.

En cuanto a la oportunidad que recibió, Benito declaró que está emocionado y más porque siempre ha sido fan de la lucha libre: "Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador. Por eso me encanta este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí, será épico", declaró en la presentación del proyecto de Sony en la CinemaCon de Las Vegas.

Esta no es la primera vez que 'El Conejo Malo' se pone frente a las cámaras. En 2018 debutó en televisión con el filme Más de un siglo. Después participó en programas como Saturday Night Live y luchando en la WWE Raw. Además, tuvo una breve aparición en 'Fast & Furious 9' y en la serie de Netflix 'Narcos: México' y su próxima aparición en la pantalla grande será junto a Brad Pitt en 'Bullet Train'.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7

— Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022