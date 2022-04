¿Qué hizo Christian Nodal con el tatuaje de "los ojos" de Belinda?

Tras su ruptura con Belinda, Christian Nodal habló recientemente en el programa Venga La Alegría, acerca de su duelo por la separación, pero lo que más sorprendió al público, fueron las declaraciones que hizo acerca de los tatuajes que se puso en su nombre.

Durante la entrevista, el intérprete de temas como 'Botella Tras Botellas' o 'Ya No Somos Ni Seremos', habló acerca de lo sucedido con su exprometida y por primera vez ante las cámaras, contó lo qué hizo con los tatuajes, aunque cabe señalar que el que tenía en el rostro con la palabra "BELI", ya había sido cubierto y fue visto en uno de sus shows en Estados Unidos.

"Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. Fue un diseño de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio", comentó.

El cantante de 23 años, también habló acerca de un proyecto que tiene en mente desde hace tiempo. Se trata de un estudio de tatuajes que está por abrir, ya que además de ser un entusiasta por cubrir su piel con tinta, Nodal también tatúa y se lo ha hecho a gente cercana: "Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente", comentó.

Cabe señalar que Christian Nodal debutó como tatuador en pleno programa en vivo, al hacerle un pequeño dibujo a Adamari López en un honor a su hija AlaÏa. Fue la misma Adamari quien le solicitó a Christian que fuera él quien le hiciera su primer tatuaje: "Me gustaría que tú me pudieras hacer algo de que no estoy tan convencida de hacer, pero me gustaría que me lo hicieras tú. Quisiera entonces tatuarme algo que tuviera un significado que es mi hija y es que esa motivación y ese motor importante", señaló.