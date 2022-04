R.E.D Rose en pro de la detención temprana del Cáncer de mama

“Fui muy bendecida por que me apoyaron al 100% las fechas las citas todo fue genial porque en tiempo y forma me atendieron perfectamente bien toda la gente que me atendió en todos los hospitales son los que fui a citas previas a todo lo que necesitaba ir todos me atendieron perfectamente bien y estoy muy agradecida con este programa” Declaró Ma Lucia, participante del programa

Ma Lucia es una de las miles de personas que ya han sido parte del programa R.E.D. Rose de Engelstad Foundation de Dignity Health mismo que brinda a la comunidad del sur de nevada los servicios necesarios a aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para realizarse los exámenes de detección temprana de cáncer de mama como mamografías, ecografías, consultas quirúrgicas, biopsias entre otros

Xochitl Sandoval, Coordinadora programa Red Rose dijo: “La fundación de Engelstad del programa de Red Rose ha estado sirviendo a la comunidad por 20 años y hasta ahorita hemos brindado la ayuda hasta más de 6000 participantes”

Detección temprana responsable es el significado de RED, por sus siglas en inglés, brinda el apoyo en un sin fin de exámenes de detección de forma gratuita para aquellos que no cuenten con un seguro médico o un seguro insuficiente para este tipo de exámenes tan importantes, y donde los requisitos son sencillos

“No son muchas solamente tres cosas que se necesitan por ejemplo una identificación prueba domicilio que puede ser un recibo del gas, Además de presentar una constancia salarial como talón de pago o si tiene un negocio propio una carta que lo detalle.” Dijo Xochitl

Para ser parte del programa no se solicita seguro social o estado migratorio así que nosotros no pedimos información documentos sobre estados migratorios y queremos que se sientan bienvenidos a tratar de hablar con nosotros y buscar información del programa

Hay riesgos con el cáncer de mama no se pueden controlar por ejemplo si eres hombre o mujer tu edad tu genética, e incluso tu raza por eso es muy importante tener conciencia de la realización del examen una vez al año

“Si no nos ponemos a revisarlos pues entonces puede haber un problema entonces el hecho de estar atenta a nuestro cuerpo es sumamente importante” Dijo Ma. Lucia

Afortunadamente Maria Luisa actuó a tiempo y es que la tasa de supervivencia del cáncer de mama tanto para las mujeres como para los hombres está directamente relacionada con la detección y el tratamiento temprano por eso es tan importante estar alertas.

“Nosotros lo que tratamos de hacer aquí en el programa Red Rose es romper cualquier barrera que se le haga difícil al participante de hacerse los exámenes” agregó Xochitl

Tras un diagnóstico de cáncer de mama, el programa no cubre los gastos del tratamiento pero si cuenta con ayudas financieras para ayudar a los participantes como el pago de la renta, el pago de servicios básicos del hogar, combustible entre otros.

Si usted necesita ayuda para la realización de sus exámenes anuales de detección temprana puede hacerlo llamando al número (702) 620-7858 o visite hazloporti.com ademas que brindan asistencia bilingüe para quienes lo necesiten

