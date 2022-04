Chyno Miranda de Chino & Nacho está delicado de salud

Chyno Miranda, conocido por ser la mitad del famoso dúo urbano Chino & Nacho, se encuentra enfrentando problemas graves de salud, según lo reveló su compañero de banda.

El cantante Jesús Alberto Miranda Pérez, tuvo COVID-19 en el 2020 y estuvo en coma por varios días debido a los efectos del virus en su cuerpo. Una vez que logró recuperarse y salir de terapia intensiva, las secuelas fueron muy fuertes y lo llevaron a padecer de ansiedad y depresión.

Fue el día de hoy que su compañero Nacho Mendoza ofreció nuevos detalles acerca del estado de salud de su colega, así como de su terrible enfermedad.

"A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía", comentó.

Sin embargo la noticia que más sorprendió, fue que Nacho Mendoza pidió a sus fans que rezaran por un milagro: "Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro".

La COVID-19 le causó un daño permanente al cantante y luego del virus sufrió encefalitis, la cual la detectó tras sentir molestias, hormigueo, entumecimiento y dolores en sus piernas. La enfermedad lo ha afectado, a tal grado que su familia y amigos están preocupados de que su condición empeore.

Cabe señalar que debido al COVID-19, el cantante también sufrió una neuropatía periférica que le quitó el habla y la habilidad para caminar.