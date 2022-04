Hermana dona riñon para salvarle la vida a su hermano

(NOTICIAS YA).-

“Agradecido de la oportunidad que me dio Karla de darme vida.”

Esa es la conexión tan grande que tienen los dos hermanos. La vida de Ricardo se mantenía con el tratamiento de diálisis y los medicamentos que necesitaba tomar, ya que sus riñones no funcionaban adecuadamente. La preocupación de su hermana Karla, la llevo a realizarse estudios de compatibilidad para ver si era posible donarle uno de sus riñones a Ricardo.

“En todo momento estuve muy feliz, muy positiva y pues más feliz porque yo sabía que mi hermano ya no iba tener que estar conectado a una máquina, que él ya iba a poder tener una vida normal pues uno lo espera con su familia.”

Ellos aseguran que esta experiencia sirvió para unirlos aún más, ya que fue un un honor para ella poder ayudar a su hermano de una forma tan maravillosa

“Yo sé que fue un gran sacrificio pasar por el quirófano para darme, no para darme si no para compartir parte de su vida compartirla y llevarla yo me siento muy agradecido y siento como que volví a nacer ese día.”

El doctor Raudales, nefrólogo quien realizo la cirugía del trasplante nos explica el proceso del procedimiento y por qué los riñones son de vital importancia para nuestro cuerpo.

“Los riñones no solo eliminan los líquidos del cuerpo pero tienen funciones hormonales, por ejemplo producen una hormona que hace que los huesos produzcan sangre.”

”Ahora lo que se le llama asistir, una incisión pequeña para poder meter la mano por así decirlo y no solo la mano para poder sacar el riñón sin que se dañe y poder dárselo a la otra persona. En la otra persona se le pone el riñón en la parte baja del abdomen.”

