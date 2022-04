Inician operativo de búsqueda para niña de 13 años desaparecida en Poway

(NOTICIAS YA).-El Departamento del Sheriff del condado de San Diego pide ayuda de la comunidad para dar con el paradero de una niña desaparecida de 13 años en el área de Poway.

Los funcionarios del alguacil del condado de San Diego dijeron que la niña, identificada como Cassidy Chan, fue vista por última vez este martes 26 de abril de 2022 en la cuadra 18000 de Heritage Drive, justo antes de las 3:30 p.m., cuando salió de su casa para sacar a pasear al perro de la familia, un perro pequeño blanco, llamado Lucy.

Watch Commander: Help us find a missing person from Poway. She was last seen leaving her home near the 18000 block of Heritage Drive. She may be with a small white dog. If you see her, you're asked to call the Sheriff's Department at 858-565-5200. pic.twitter.com/S2zEJNqB55

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 27, 2022