Arrestan a mujer por apuñalar y matar un hombre en un motel de National City

(NOTICIAS YA).-Una mujer fue arrestada el jueves por la mañana bajo sospecha de apuñalar mortalmente a un hombre en National City, dijo la policía.

Las autoridades recibieron una llamada poco después de las 6 a.m., en Motel 6 ubicado en la cuadra 900 de L Avenue para responder al incidente, dijo Kenneth Springer, teniente del Departamento de la Policía de National City. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron al hombre que había sido apuñalado, e inmediatamente le brindaron primeros auxilios.

Police activity in the 900 block of L Avenue. The street is blocked off from pedestrian and vehicular traffic. https://t.co/I0hlfNCf8v

— NATIONAL CITY POLICE (@NATIONALCITYPD) April 28, 2022