Ángel Yael, un estudiante brillante fue asesinado por la Guardia Nacional Mexicana

(NOTICIAS YA).- La tarde del miércoles 27 de abril Ángel Yael Ignacio Rangel fue abatido por un elemento de la Guardia Nacional, era estudiante de la Universidad de Guanajuato.

Los hechos se registraron en la comunidad El Copal en Guanajuato, Mexico, cerca de la sede de la Licenciatura en Agronomía de la Universidad de Guanajuato, donde estudiaba Ángel.

De acuerdo con medios locales, jóvenes se retiraban de una reunión social de la universidad en dos vehículos cuando los elementos de seguridad les pidieron a los 3 jóvenes que viajaban en el mismo vehículo detenerse, pero estos hicieron caso omiso.

Elementos de la Guardia Nacional persiguieron el vehículo, los alcanzaron y dispararon, lo que provocó la muerte del estudiante y que Edith Alejandra también estudiante resultara lesionada en el hombro.

Al lugar donde murió acudieron sus padres. Su papá encaró a los elementos de la Guardia Nacional: "yo mismo pagué la pinche bala con la que mataron a mi hijo!", les gritó, según Proceso.

A través de un comunicado la Guardia Nacional informó que se efectuaban “reconocimientos disuasivos” sobre el ducto de Pemex que se localiza a la altura de la carretera Salamanca-León, en las inmediaciones de El Copal, en Irapuato.

El agente fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el estado, se señala en el comunicado.

Ángel Yael fue despedido por sus seres queridos

Tras su muerte entre lágrimas, recuerdos e indignación familiares y amigos le dieron el último adiós a Ángel.

La misa de cuerpo presente se realizó a las 12:00 del día en una funeraria del municipio de fresero, el acceso estuvo limitado a compañeros, maestros y familia del joven.

Finalmente, tras concluir la ceremonia religiosa trasladaron sus restos en una carroza fúnebre acompañada de un caravana de automóviles que acompañaron a Yael hacia su última morada, el Panteón de Los Olivos, de la localidad.

Comunidad estudiantil exige justicia para Ángel Yael

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato se manifestaron para exigir justicia por la muerte de Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años.

🕊 Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la #UG, asesinado por un elemento de la Guardia Nacional.

Lamentablemente, vivimos en un México donde hay abrazos para los delincuentes y balazos para los estudiantes... #JusticiaParaAngel pic.twitter.com/hyboL4rsMM — Yari Mendoza J. (@yatziri007) April 29, 2022

Compañeros del joven se reunieron vestidos de blanco, colocaron veladoras y un moño negro. Poco después, guardaron un minuto de silencio en su memoria recordando a las afueras de la Universidad, donde Yael cursaba cuarto semestre de Agronomía.

Entre las consignas “Justicia para Ángel, Justicia para Edith”, “Ángel no murió, la Guardia lo mató”, “La Guardia no me cuida, me cuida la colmena”. recorrieron las calles de Irapuato.

Le realizaron un homenaje en redes sociales: