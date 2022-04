Caso Debanhi Escobar: ¿Realmente descansa en paz?

(NOTICIAS YA).-En las últimas semanas la desaparición y muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa ha acaparado la atención de medios nacionales e internacionales como el New York Times, tras los operativos de búsqueda, protestas de familiares y sociedad civil, que exigen un alto a la violencia contra las mujeres.

La noche del 8 de abril fue vista por última vez tras acudir a una fiesta en compañía de unas amigas en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Según lo declarado por las autoridades, Debanhi regresaba de una fiesta cuando descendió del vehículo que la transportaba en la carretera de Nuevo Laredo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Nuevo León, el chofer del transporte privado declaró que la joven de 18 años descendió del vehículo en la Carretera Vía Numancia y la Carretera Vía Laredo aproximadamente a las 4:24 a.m.

La joven de 18 años fue vista por última vez mediante una videograbación a un costado de una empresa de transportes. La Fiscalía estatal indica que aproximadamente a las 4:30 a.m. se dirigió a la empresa de transportes para tratar de comunicarse con alguien "sin que pudiera ser atendida por empleados del lugar, sin que se tenga algún registro posterior de su paradero".

Desde esa ubicación, se tomó una imagen que es la que circuló en las redes sociales, dijo Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.

El 21 de abril se localizó un cuerpo al interior de una cisterna abandonada, cerca de la última ubicación reportada por Debanhi antes de su desaparición.

Un día después, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo encontrado correspondía a Debanhi Escobar, asegurando que la causa de muerte fue una contusión profunda al cráneo.

Según el subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, Ricardo Mejía Berdeja, el cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna de agua, a una profundidad de cuatro metros e indicó que la alerta fue dada por empleados del motel ante olores fétidos que se empezaban a desprender del lugar.

Samuel García, gobernador de Nuevo León publicó ese mismo día un video en redes sociales, en el que solicitaba a la Fiscalía que diera constantes actualizaciones sobre la investigación.

El 24 de abril la muerte de Debanhi comenzó a ser investigada bajo el protocolo de feminicidio por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León.

Tres días más tarde, las autoridades dieron a conocer diversos videos del día de la desaparición.

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, informó en conferencia de prensa que iniciaron con los procedimientos de responsabilidad contra quienes participaron en las labores de búsqueda de la joven.

Aseguró que debido a las omisiones y errores en la búsqueda de Debanhi, tomó la decisión de remover de sus cargos al fiscal especializado en personas desaparecidas, Rodolfo Salinas de la Peña, y al fiscal especializado en antisecuestros, Javier Caballero García.

La Fiscalía también presentó videos de cámaras de seguridad de las cercanías del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi en los que, según la entidad, se ve a la joven con vida antes de su desaparición durante la madrugada del 9 de abril.

Griselda Núñez Espinoza, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dijo que la investigación tiene dos vertientes.

Sarahí "N" e Ivonne "N", las dos jóvenes que acompañaban a Debanhi esa noche, declararon que tras comprar bebidas alcohólicas, ellas y Debanhi se trasladaron a una reunión en la calle Simón Bolivar en el centro de San Nicolás. En el lugar participaron en diversos juegos, durante los cuales consumieron alcohol.

Más tarde solicitaron un servicio de transporte de aplicación para trasladarse a una quinta ubicada en Vía Numancia, casi al filo de la una de la mañana.

Al llegar al lugar, la fiesta ya había terminado, por lo que decidieron continuar la noche con un grupo de jóvenes que también iban llegando al lugar, a pesar de que no los conocían.

Poco más de una hora después, de acuerdo con los videos de vigilancia en poder de la fiscalía, Debanhi sale corriendo y tras ella corre un jóven que intenta detenerla, pero la ahora fallecida le lanza incluso un golpe, tras lo cual otro grupo de jóvenes trata de intervenir.

Los asistentes declararon a la fiscalía que Debanhi se encontraba en estado inconveniente, con una botella de vodka en la mano y sin permitir que se acercaran a ayudarla. Incluso se quedó dormida por espacio de 15 minutos, momento en el que Sarahí e Ivonne decidieron pedirle un taxi para llevarla de regreso a su casa.

Las dos chicas le pidieron al chofer llevar únicamente a Debanhi a su casa, pero, según la declaración del chofer, la joven se comportó de manera agresiva y le dijo que quería regresar a la fiesta.

Sin embargo, una hora más tarde, la joven bajó del automóvil y fue ahí cuando Juan David “N” decidió tomarle la foto que se viralizó en redes sociales, en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

En una entrevista exclusiva para Info7 de Tv Azteca Noreste, Juan David "N" confirmó que sin motivo alguno Debanhi le pidió detener el auto y descendió, sin embargo el conductor asegura que intentó convencerla de regresar al interior, momento en el que toma la fotografía que se viralizó durante la búsqueda.

Al no poder hacerla entrar en razón, esperó por varios minutos y decidió contactar a sus amigas por Whatsapp para que pasaran por ella.

También se dio tiempo para comentar acerca de las declaraciones del padre de la joven, quien afirma que acosó a la ahora occisa y por ello habría bajado del vehículo.

“El señor dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, él no conoce la verdad, por eso yo vine a decir la verdad y estoy seguro que si el señor supiera que yo siempre quise llevarla a su casa, yo siempre me porté bien con ella, no estaría diciendo lo que está diciendo ahorita, al contrario me daría las gracias”, compartió.