Entrevista con Lupita Infante: la grandeza de ser una misma

Cuando te encuentras con un proyecto que no estaba diseñado para romper el sistema y de pronto lo rompe todo, la música se vuelve más hermosa... Ese fue uno de los primeros pensamientos que tuve al escuchar a Lupita Infante.

Mientras conversábamos, me fascinaba más y más con la visión de una mujer que, a pesar de sentir el peso de su apellido sobre sus hombros, hacía las cosas a su manera y rompía los estereotipos obsoletos de la mujer en la música regional mexicana.

No solo se arriesgaba a ser señalada por sus letras, sino que podía ser criticada por "salirse" de las tradiciones familiares, al componer música bajo su estilo y personalidad.

Pero es ahí cuando el talento habla . Y es que no por nada Lupita se encaminó hacia el regional y el folclor mexicano, dos géneros que destacan por sacar lo mejor de los cantantes y llevarlos a lugares inexplorados en donde su voz puede alcanzar el máximo potencial.

Con motivo de su nuevo sencillo 'Hazme Tuya', platiqué con la cantante regional del momento, Lupita Infante, acerca de su visión de la escena, los cambios que trajo consigo el firmar con una disquera, los retos que ha enfrentado como mujer en la música y el sentimiento de vivir bajo el foco constante de las cámaras desde pequeña...

Antes que nada y una pregunta súper obligada, sería platicar un poco acerca de tu linaje, tu papá, tu abuelo. ¿Qué se siente venir de una familia como esta y ahora ser tú la que está representando y haciendo música?

Es algo muy bonito, porque de cierta manera estoy siguiendo una tradición muy bonita. Lo que representa mi abuelito Pedro Infante es algo muy importante para nuestra cultura y es importante para mí seguir en esos pasos, pero también a la vez como fan de la música, fan de la cultura, de lo que esta pasando ahorita, tengo mi propia idea de lo que yo quiero hacer a través de la música, especialmente como mujer, y tomar este género musical y y tratar de llevarlo a donde yo creo que debe de estar o interpretarlo a mi manera.

¿Sientes alguna presión por parte de la familia o los seguidores de tu abuelo?

Yo creo que sí, pero es algo bonito también. No sé si es miedo pero sí sentía que me iban a comparar porque los fans de Pedro Infante son súper exigentes y además tampoco soy monedita de oro y a todo mundo le voy a caer bien, pero creo que como ya he agarrado bastante vuelo y mi propio camino podía hacerlo. Pensé en esos zapatos y en que no los quería llenar porque era muy difícil. Lo que fue mi abuelo, pues eso, ahí se quedó y nadie puede ser como él, ni su familia ni nadie. Entonces empecé a verlo desde esa perspectiva y creo que me da más espacio para ser yo y para poder sobresalir por mi cuenta.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la música? ¿Tuvo que ver algo con que ya eras parte de la familia o se dio de forma natural?

Creo que fueron las dos cosas. Yo empecé con clases de guitarra, tenía un maestro de canto que me enseñaba las canciones tradicionales. Él era colombiano y me enseñó música del folclor colombiano y mexicano, y yo creo que por eso me seguí. Empecé a apreciar mucho la música mexicana y de ahí poco a poco uno va agarrando su camino y nunca la dejé, fue mi escuela para aprender a tocar mi instrumento.

Y bueno, creo que mi más grande inspiración fue de parte de mi abuelo, fue mirar sus películas y escuchar sus grabaciones. Hasta ahorita yo escucho todas sus grabaciones y no sé, me quedo como de 'wow', sin palabras. Pensar de que en ese entonces no tenían ni autotune, grababan con solo un micrófono y salía una música tan bonita. Yo escucho las grabaciones de hoy y a veces digo, 'esto no se compara'. Entonces aprecio mucho eso.

También mi papá, pues a él sí lo miraba en los escenarios, también en sus películas. Mi papá siempre moría en las películas que hacía y eso me daba tanta tristeza. Yo me ponía a llorar, pero en el escenario me encantaba mirarlo porque conectaba mucho con su público. Creo que todo lo que él llevaba adentro, esa tristeza de perder a su papá a una edad muy joven, todo ese peso de llevar ese apellido "Infante", lo transmitía con el público en las presentaciones cuando cantaba.

Entonces yo creo que esa fue mi fuente de inspiración a querer hacer esto profesional, porque conectar con el público y saber que ellos conocen a mi abuelo, que conocieron también tal vez a mi papá, es como que que se hacen parte de tu familia, es más que la cultura, más que la tradición, es como tu familia de cierta manera y eso es lo más bonito de la música mexicana.

Y en cuanto al regional, ¿Por qué decidiste irte por ese camino en lugar de elegir cualquier otro?

Cuando estaba en High School, en la prepa me gustaba mucho No Doubt, me gustaba mucho el ska, aquí hubo un movimiento muy padre de ska mexicano y yo estaba en una banda y era la baterista, si lo puedes creer (risas). Pero siempre sentí el llamado a la música mexicana, no sé, algo muy especial, como cuando oyes esas canciones con tanta nostalgia, con un tequila y todo, hay un sentimiento muy especial que siento que no lo encuentro en otros géneros de música y creo que tal vez por esa razón y varias otras me atrae la música mexicana.

Estudiaste etnomusicología. ¿De qué se trata esta disciplina y cómo fue tu experiencia?

Es como la parte académica de estudiar las raíces de una música pero con un contexto cultural. De dónde viene la música y todo eso. Yo me decidí por esta carrera porque yo ya cantaba música mexicana y me estaba enfocando en el mariachi. Me salían "chambas" de ir a cantar con mariachi y siempre todo era con mariachi. Entonces quise estudiar lo que ya estaba haciendo, porque tampoco quería ir a estudiar, no sé, ingeniería o algo que nada que ver, entonces dije 'si voy a estudiar algo que sea algo que me apasione'. Fuimos estudiando música de todo el mundo, de las raíces de la música de Asia, de Europa, de todos los continentes y lo más interesante es que no hay ninguna cultura en el mundo que no tenga música. La música se va formando conforme a los movimientos políticos, la economía, es algo que tiene mucho que ver con la cultura y eso me interesó bastante.

Cuéntame un poco acerca del paso que diste al firmar con una disquera. ¿Cómo te sientes y en qué ha cambiado tu forma de trabajo?

Como artista independiente sí, llegaron dos nominaciones muy importantes, la de Latin Grammy por una composición, era una coautoría con Luciano Luna y luego, unos meses después, llegó una nominación a mi primer disco que se llama La Serenata (2020). Esas dos cosas que pasaron fueron muy importantes, porque te dan un reconocimiento que no sé, yo la verdad no me imaginaba algo así y cambió mi vida porque de allí salieron muchas oportunidades.

Una de ellas que firmé con Sony Music una disquera globalmente reconocida y lo que ha cambiado es que mi equipo creció muchísimo, antes mi equipo pequeño y yo hacíamos todo. Tal vez conoces de eso, pero hacíamos todo. Yo era la productora de los videos, era la que estaba viendo aquí y allá y cada vez que terminábamos un video musical, ya quería darme por vencida por lo cansada que estaba. Y bueno, vas luchando y luchando y aprendiendo mucho, pero ya cuando tienes este respaldo con una compañía como Sony, sientes que ya estás como en otro nivel, ves los artistas que están con Sony también, como la Rosalía, que soy muy fan de ella y digo '¡Wow estamos en la misma disquera!'.

Este video que acabamos de hacer para 'Hazme Tuya', fue un mundo completamente diferente porque hasta tenía asistentes y bueno, es otro mundo. Muy contenta de trabajar con ellos.

Hablando un poco de ‘Hazme Tuya’, este nuevo sencillo que está sonando con todo desde que lo lanzaste hace unas semanas. ¿Qué querías decir con él?

Bueno, esta canción la escribimos El Komander y yo. Se dio natural, no sé, fue saliendo la letra, como de que va esta chica diciendo 'parece que te gusto pero como que no te animas'. Entonces el decir, "hazme tuya" se puede interpretar de varias formas , pero yo lo dejo para el que está escuchando la canción.

Pero sí (risas), es una muchacha que dice 'ah, ponte las pilas porque me gustas y te estás tardando, entonces hazme tuya" de eso se trata la canción y yo siempre he sido una persona muy animada, si alguien me gusta les digo 'eh, me gustas, ¿Qué vamos a hacer?', y creo que de ahí sale esta canción (risas).

¿Cómo ves la escena del regional mexicano y cómo crees que evolucione en los próximos años?

Creo que poco a poco el género va creciendo y se está haciendo más y más global. Ahorita que hay más oportunidades se han visto colaboraciones padres como la de Snoop Dogg con la Banda MS, Piso 21, Gera Mx con Christian Nodal, entonces siento que la música se está atreviendo a salir más en plataformas globales. También creo que a los jóvenes les atrae más, porque nosotros somos los que estamos escuchando música de todo el mundo, entonces tenemos el oído para eso.

Es importante mantener de cierta forma la tradición en la música, porque eso también es muy bonito y eso es lo que me gustaría hacer en la mía, dejar que la tradición sea la tradición, pero también empujar el género a donde vaya, porque hay mucha música saliendo. Creo que vienen cosas muy padres.

¿Cómo ves el rol de la mujer en este género que en su mayoría está regido por hombres?

Se ve mucho que los hombres crean bandas, grupos norteños, como que ellos tienen la oportunidad de sobresalir más. Mujeres hay muchas y hay mucho talento, nada más que no tienen esa oportunidad.

Creo que como mujer en el género, es parte de mi trabajo estar aquí porque van a venir más mujeres tras de mí y se trata de abrir esa puerta y que estemos presentes, son muchas cosas. Creo que en nuestra cultura la mujer es lo central de la familia y si una mujer tiene un hijo, como que ya tiene que atender a la familia y los hombres tienen más esa libertad.

Veo que eso está cambiando mucho. Ahorita las mujeres queremos trabajar, queremos ser independientes, queremos tomar nuestras propias decisiones, tenemos sueños y esto es muy importante, es para celebrarlo y yo aquí lo estoy celebrando.

Algo que nos gusta hacer mucho acá en El Botón, es conocer algunas recomendaciones de artistas o proyectos que debemos tener en el radar. Nos puedes compartir algunos…

Yo me clavo con canciones, por ejemplo de Rosalía me gusta 'Hentai', les dejo la tarea de que vayan a buscar de qué se trata. Me gusta mucho una canción de Edén Muñoz que se llama 'Chale'. También un grupo que se llama Daniel Me Estás Matando, ellos hacen algo que llaman "bolero glam", en el que toman ideas de ciertas canciones como las que cantaba José José y otros artistas de esa época, y las hacen como en un estilo bolero pero con una fusión de sonidos electrónicos, entonces están haciendo algo muy interesante con la música

¿Qué más? Yo creo que con eso de tarea, está bien.