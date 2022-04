Evento de recolección de medicamentos recetados y no deseados en San Diego

(NOTICIAS YA).-En celebración del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), diferentes autoridades de la ley en el condado de San Diego invitan a la comunidad a entregar sus medicinas vencidas o sin uso, para desecharlas de forma correcta y segura.

El Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados se llevará a cabo el sábado 30 de abril de 10 a.m. a 2 p.m.

¿Por qué es importante entregar los medicamentos recetados no deseados y vencidos?

El objetivo principal de este evento es proporcionar un medio seguro, conveniente y responsable para desechar medicamentos recetados vencidos, innecesarios o no utilizados, al mismo tiempo que educar a la comunidad sobre el potencial de abuso de medicamentos y los riesgos asociados.

Las tasas de abuso de medicamentos recetados en los Estados Unidos son alarmantemente altas, al igual que el número de intoxicaciones accidentales y sobredosis debido a estos medicamentos, según la DEA, que organiza el evento nacional.

This Saturday, April 30th is Prescription Drug #TakeBackDay from 10am-2pm. This is a great chance to get rid of prescription drugs that are expired or no longer needed. #Free and anonymous. 22 locations in #SanDiego County. @SDSheriff @CoronadoPolice @thinkchulavista pic.twitter.com/InwNWgaBcV

— DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) April 28, 2022