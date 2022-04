¡Inquietante video! Irrumpe en casa para robar y se queda observando a familia mientras duerme

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado en California tras protagonizar un espeluznante robo, pues además de irrumpir en la casa de una familia, hurgar y robar sus cosas, se quedó inmóvil observándolos mientras dormían.

El inquietante caso se registró en una casa de San Bernardino, cuyos residentes se quedaron impactados al ver sus videos de vigilancia tras descubrir que habían sido víctimas de un robo.

El hombre acusado, que no ha sido identificado, irrumpió en la casa de la familia hace nueve semanas, pero el inquietante video fue compartido recientemente por el Departamento de Policía de San Bernardino.

En la espeluznante escena se puede observar al hombre de pie junto a la cama de la pareja, en donde se queda inmóvil por algunos segundos para verlos mientras duermen, luego parece hurgar en la habitación.

Todo ocurrió mientras el bebé de la pareja estaba durmiendo en su habitación, en donde encontraron una ventana entreabierta, pero no está claro cómo entró el hombre a la casa.

This suspect, who was captured on the victim's interior surveillance cameras, broke into their residence and was brazen enough to stand over them and look at them while they slept in their bed!#Burglary #Arrested #SanBernardino #SanBernardinoPD #Investigation #Suspect pic.twitter.com/W3FMJyzQvJ

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) April 28, 2022