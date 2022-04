Trabajadores conmemoran dia del trabajador caido frente a OSHA

Cada 28 de abril, se conmemora el día nacional del trabajador caído.

Por esa razón la organización Arriba las Vegas realizó un pequeño evento para recordarlos, al mismo tiempo que pidió acciones para proteger a los trabajadores en cuanto a seguridad laboral.

Cecilia Diaz miembro de Arriba Las Vegas dijo: “Enfrente de las oficinas de OSHA Nevada Quisimos hacer un homenaje a nuestros trabajadores que han fallecido en los sitios de trabajo sabemos que son muchos y hay que darle horror a esos trabajadores”

Según lo dicho en este evento, solo en el 2020 al menos 37 trabajadores fallecieron en sus lugares de trabajo por accidente que en gran parte consideran fue por falta de protección algo que consideran es demasiado y piden que se hagan cambios para evitar que siga sucediendo

“Por eso es que queremos que OSHA tome precauciones y proteja a los trabajadores que pueda pedir también para esos trabajadores que no están siendo protegidos y que están sufriendo abusos demasiados abusos en sus lugares de trabajo y que puedan recibir una protección como la que yo he recibido” Declaró Rosario Ortiz, Trabajador

Rosario es un ejemplo de cómo las denuncias de abusos en su lugar de trabajo le ha ayudado a sentirse más seguro en este país, en su caso ha recibido protecciones y está próximo a recibir un permiso de trabajo. Dando el ejemplo de si se denuncian abusos o falta de protecciones se pueden tomar medidas en pro de los trabajadores.

“Es importante que ellos compartan que los trabajadores compartan sus experiencias porque son reales y que puedan pasar a cualquier día” Agrego Cecilia

Durante la realización del evento, miembros de OSHA se hicieron presentes para exponer su sentir ante los reclamos y los trabajadores, poniendo a la disposición para escuchar denuncias de aquellos que no se sienten seguros en sus lugares de empleo

“No tienen que tener miedo la oficina tiene reglas para proteger a las personas que nos hablan no tienen que tener miedo que les van a dar información a su trabajo a los managers tampoco tenemos nada que ver con el migración” - Elizabeth Meza - OSHA

Representantes de OSHA aseguran también que su enfoque principal es apoyar a los trabajadores a estar en un ambiente seguro, con menos riesgos de accidentes y de salud.

“Si no nos hablan no sabemos que hay un problema hay muchas cosas que pueden pasar no tener entrenamiento que es el problema más grande pero nos tienen que hablar para avisarnos y así podemos nosotros ir y revisar que todos están haciendo las cosas bien” Dijo Meza

Tras la pronunciación de OSHA frente a estos trabajadores, aseguran sentirse más tranquilos pero invitan a todos los trabajadores ya sean indocumentados o no, a no quedarse callados y exigir sus derechos laborales como es trabajar en un ambiente seguro, con un pago digno y sin miedos.

Si usted ha sufrido un accidente laboral o considera se le están violentando los derechos puede poner su denuncia con OSHA a los números (702) 4869020 para las vegas, para Reno al (775) 6683700. Tambien puede hacerlo por medio del sitio web OSHA.gov

(NOTICIAS YA).-