EE.UU prevé recibir hasta 18,000 migrantes después de levantar el Título 42

(NOTICIAS YA).- El secretario de Seguridad Nacional (DHS en inglés) de Estados Unidos Alejandro Mayorka, informó que el país se prepara para recibir una ola de inmigrantes y enfrentar una "presión extraordinaria" en la frontera con México cuando se levante el polémico Título 42, que permite, desde la era Trump, la expulsión de más de 1.8 millones de migrantes.

Mayorkas prevé que hasta 18,000 migrantes podrían llegar a la frontera sur de Estados Unidos diariamente, un aumento de 300% en relación con los niveles actuales.

"No hay duda de que si, de hecho, alcanzamos ese número, será una presión extraordinaria para nuestro sistema", dijo Mayorkas al programa de entrevistas "State of the Union" de CNN. "Pero nos estamos preparando para ello".