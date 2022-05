Inicia preinscripción para programa de preescolar del Distrito Escolar de San Diego

(NOTICIAS YA).-Comienza la preinscripción para el programa de preescolar “Universal Transitional Kindergarten” (UTK, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de San Diego. UTK se ofrece por primera vez en las escuelas primarias y K-8 del distrito de San Diego para este otoño.

Los niños que cumplan 5 años el 1 de septiembre o antes no ingresarán a UTK ya que se consideran elegibles para el jardín de infantes.

Los funcionarios del distrito dijeron que se requiere la preinscripción en el programa UTK y se extenderá hasta el 20 de mayo. La preinscripción se ofrece a las familias dentro de los límites del distrito escolar.

“Este nuevo programa es una oportunidad fenomenal para las familias del Distrito Unificado de San Diego. Brindar preescolar universal y gratuito para niños de 4 años sin duda ayuda a nuestras familias, pero estoy muy entusiasmado con lo que hace por nuestros estudiantes: los preparará para el jardín de infantes y sentará las bases para el crecimiento y el desarrollo futuros”, dijo el superintendente del Distrito Unificado de San Diego, Dr. Lamont Jackson, a través de un comunicado.

