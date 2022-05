“Make a Wish” hizo realidad el deseo de Eric un pequeño del Valle de Río Grande

(NOTICIAS YA).- El pasado 29 de abril fue la proclamación de “World Wish Day” o "Día Mundial del Deseo" en McAllen.

Javier Villalobos, alcalde de la ciudad de McAllen hizo la proclamación de este día en honor a Chris Geicius, quien inspiró esta fundación. Este día los fundadores de esta organización cumplen un deseo a un niño.

Ahora fue el turno de Eric, un niño del Valle de Texas, quien vio realizado su deseo de tener una carriola adaptable, ya que el pequeño padece del síndrome Menkes.

Este síndrome, se da en uno de cada 100 mil niños en todo el mundo, no tiene cura y es causado por la dificultad de transportar cobre por todo el cuerpo, como consecuencia, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben ese elemento acumulándose en el intestino delgado y riñones afectando la estructura de la piel, cabello y vasos sanguíneos.

"Desafortunadamente Eric nació con este síndrome no tiene cura, tiene un promedio de vida muy limitado de 3 a 10 años gracias a dios Eric ya tiene 6 años seguimos luchando para que él tenga una vida feliz por eso más que nada lo del deseo para que él esté cómodo."

La carriola que recibió, le permitirá tener mejor flexibilidad y estar más cómodo en su vida diaria.

Rebecca Ramírez, presidenta y CEO de Make a Wish de Rio Grande Valley, expresó, "Es una manera muy bonita para demostrar que los deseos dan esperanza y fuerza y también dan mucha alegría, no solo al niño, pero a toda la familia."

El alcalde de McAllen, Javier Villalobos, invita a las personas a estar más involucradas en la comunidad y en fundaciones como Make a Wish

Si usted quiere pertenecer a esta fundación, para ayudar a pequeños con enfermedades crónicas, puede ponerse en contacto través de sus redes sociales con Make a Wish de Río Grande Valley.