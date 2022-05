Transporte público gratis para menores de 18 años en San Diego

(NOTICIAS YA).-El transporte público de San Diego será gratuito para todos los niños y adolescentes durante poco más de un año para que puedan trasladarse con facilidad a sus escuelas, trabajos y actividades extracurriculares.

Este programa incluye viajes gratis en el autobús, Trolley, COASTER y SPRINTER para quienes tengan una cuenta de la aplicación PRONTO en sus teléfonos móviles o una tarjeta PRONTO.

Se trata del programa “SANDAG Youth Opportunity Pass” único en su tipo en San Diego, por la agencia SANDAG, el Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS), el Distrito de Tránsito del Norte del Condado (NCTD) y el Condado de San Diego.

Starting THIS MONTH (May 2022), all riders 18 & under will be able to ride @sdmts and @GoNCTD services for FREE with a Youth PRONTO app account, or a Youth PRONTO card. The Youth Opportunity Pass is a pilot program, sponsored by @SANDAG and @SanDiegoCounty, through June 30, 2023. pic.twitter.com/v2SM0yBrZg

— San Diego County Sustainability (@SDCoSustainable) May 2, 2022